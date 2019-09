Facebook

Auf dem Weg ins Rottenmanner Wahllokal wusste man nicht recht, ob man jetzt einen neuen Nationalrat, oder doch einen Krankenhausstandort wählen soll © Christian Nerat

15 Uhr

Im Ausseerland hat man fertig ausgezählt - die Wahlbeteiligung in Bad Aussee etwa ist deutlich gestiegen. "Die Menschen interessieren sich wieder mehr für Politik", philosophieren die Wahlhelfer bei einem gemeinsamen Mittagessen. Die Auswertung hat heuer einige Zeit in Anspruch genommen. Die vielen Vorzugsstimmen und Möglichkeiten. "Der Wahlzettel ist ja wie ein großes Plakat, manche Leute sind da schlicht überfordert", erzählen sie aus der Praxis. Und man fragt sich, ob im digitalen Zeitalter nicht auch irgendwann einfach per Mausklick gewählt werden wird. "Immerhin machen wir Bankgeschäfte, wo es oft um viele tausende Euro geht, auch mit dem Handy."