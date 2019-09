Facebook

"Wanderlehrer" Walter Bastl am Sinabell-Klettersteig © KK

Mit einem Koffer in der Hand und ohne familiären Bezug reiste der Mürztaler Walter Bastl im Jahr 1961 in die Ramsau. Sein Ziel: Die Berge. Das hat sich seither nicht verändert. Der „Wanderlehrer“, wie er sich selbst bezeichnet, unterrichtete an allen Pflichtschulen im oberen Ennstal. Wichtig war ihm dabei immer eines: „Kinder für die Natur zu begeistern.“