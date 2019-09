Nächtliche Blinkzeichen aus alpinem Gelände lösten am Dienstag einen Einsatz der Bergrettung Gröbming aus. Die Lichtsignale stammten von einer Drohne, die ím steilen, felsigen Gelände abgestürzt war. Die Drohne wurde am nächsten Tag geborgen und im Gröbminger Fundamt abgeliefert.

Die Drohne überstand den Absturz im alpinen Gelände dem Anschein nach halbwegs unbeschadet © Bergrettung Gröbming

Eines vermeintliches Notsignal aus alpinem Gelände wurde am Dienstagabend der Polizeiinspektion Gröbming gemeldet. In den Öfen, einer schmalen Felsschlucht zwischen Stoderzinken und Kamm hatte der Anrufer Blinkzeichen in steilem, felsigen Gelände beobachtet.