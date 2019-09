Auch in diesem Herbst geht die Berufs- und Karrieremesse „BuK.li“ wieder in Szene. An dem bisherigen Konzept hält man fest.

Im Kulturhaus in der Bezirkshauptstadt präsentieren sich heuer 57 Aussteller © D. Burgsteiner

Drei Stationen, 140 Aussteller, hunderte Besucher: Das sind auch heuer wieder die Eckdaten zur Berufs- und Karrieremesse „BuK.li“, die im Herbst zum bereits fünften Mal im Bezirk Liezen stattfindet. Man geht nach dem gleichen Konzept vor, wie in den vergangenen Jahren, denn: „Es hat sich bewährt“, sagt der Leiter des Arbeitsmarktservice Liezen, Helge Röder. Präsentiert wird ein bunter Mix an Ausstellern – Schulen, Unternehmen und Institutionen geben wieder Auskunft über ihr Angebot und zeigen „die Vielfalt, die der Bezirk an Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten hat“, so Röder.