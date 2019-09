8500 Zuschauer werden am Freitag im Planai-Stadion erwartet. Der Liedermacher wird danach in Schladming urlauben.

Die WM-Stadt ist die letzte Station der „Tumult“-Tour von Herbert Grönemeyer © APA/Hans Punz

Noch präsentiert sich die Bühne unter dem Planai-Zielhang ziemlich nackt, am Donnerstag wird sich das aber von Grund auf ändern. Dann rollt der hundert Personen-starke Technikertross rund um Herbert Grönemeyer an, um am Freitag für das richtige Ambiente zu sorgen.