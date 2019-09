Zu einer abenteuerlichen Bergung rückten die Gröbminger Bergretter am Sonntag auf eine Alm in der Kleinsölk aus. Eine Gruppe Kälber war in eine steile Felswand geraten und kam nicht mehr weiter. Die Retter gruben händisch einen Weg durch eine Rinne und lotsten die Tiere auf die Alm zurück.

Um die Kälber aus der Felswand zu kriegen, gruben die Bergretter einen Weg durch eine steile Rinne © Bergrettung Gröbming

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Bergrettung Gröbming am Sonntag zu bestehen. Auf der Harmer-Alm in der Kleinsölk war eine Gruppe aus sechs Jungrindern in eine Felswand geraten. Vermutet wird, dass eines der Kälber in einer Rinne Richtung Felswand abgerutscht ist und die restlichen Tiere folgten. In der Folge gerieten sie in steiles, felsiges Gelände wo sie nicht mehr weiter kamen.