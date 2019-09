Facebook

Glück ist fester Bestandteil der heimischen Politszene © OJ Perry

Frau Glück, wie sind Sie eigentlich ins Ausseerland gekommen?

HEIDI GLÜCK: Ich war als Kind schon da, vor 20 Jahren haben mein Mann und ich die Region dann noch einmal richtig für uns entdeckt. Ich kenne viele schöne Orte, auch in Tirol. Das Ausseerland ist aber der schönste Platz – nämlich sogar dann, wenn es regnet. Die Stimmung rund um den Altausseersee ist einfach etwas ganz Besonderes. Das hat uns dermaßen in den Bann gezogen, dass wir schließlich ein Haus gekauft und über die Jahre umgebaut haben. Auch wenn ich in Wien tätig bin, bin ich doch relativ häufig in Bad Aussee. Auch die Bewohner haben uns sehr gut aufgenommen.