In Wasserdurchlass geraten Feuerwehr rettete neugeborenes Kälbchen aus Betonrohr

Gerade einmal einen Tag alt war ein Kalb, das am Montag in Hall bei Admont in einen Wasserdurchlass geriet und sich nicht mehr befreien konnte. Das Kälbchen steckte in einem 50 Zentimeter-Betonrohr unter der Erde fest.