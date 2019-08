Kleine Zeitung +

Am Altausseer See "A steirische Roas" feierte stimmungsvolle Premiere

Die Premiere der Reihe „A steirische Roas“ verwandelte den Altausseer See am Sonntag in den schönsten Freiluft-Konzertsaal des Landes. 186 Teilnehmer von Musikanten und Dichtern bis zu Kunsthandwerkern und Tänzern begeisterten die Besucher rund um den See.