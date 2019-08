Ein französischer Urlauber verunfallte im Edelgrieß (Ramsau am Dachstein) und wurde per Hubschrauber ins Spital gebracht. Ein Bergretter nahm seinen Hund mit, der Vierbeiner türmte jedoch und wird seither schmerzlich vermisst.

Der Husky rannte davon ©

Mit einem Suchaufruf hat sich die Bergrettung Ramsau per Facebook heute, Dienstag, Vormittag an die Öffentlichkeit gewandt. Am vergangenen Samstag war ein französischer Urlauber, der mit seinem Hund unterwegs war, im Edelgrieß verunfallt, er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Mitglied der Bergrettung Ramsau nahm sich des Huskys an, der Vierbeiner lief allerdings weg - "er ist wieder in die Richtung gerannt, wo der Unfall passiert ist", sagt Heribert Eisl, Ortsstellenleiter der Bergrettung Ramsau.