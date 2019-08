Kleine Zeitung +

Bierempfang beim Kirtag Promiauflauf in Altaussee

Der Empfang des Kirtag-Biers in Altaussee ist mittlweile fast schon so beliebt wie das traditionelle Bierzelt selbst. Dutzende Promis waren dabei - mit SP-Chefin Rendi Wagner an der Spitze.