Kleine Zeitung +

Schneebrücke gebrochen Hubschrauber musste verletzten Kletterer aus der Wand holen

Riesenglück hatte ein Kletterer gestern bei einem Unfall am Dachstein. Beim Zustieg zur Kletterroute "Neues Land" brach eine Schneebrücke ein und ein Alpinist stürzte drei Meter in die Tiefe. Zwei Mitglieder der Bergrettungs Ramsau waren zufällig in der nächsten Seilschaft. Sie holten den Rettungshubschrauber.