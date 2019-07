Kleine Zeitung +

Neuer Großbrand Waldbrand am Stoderzinken gelöscht, in Wildalpen stehen 1,5 Hektar in Flammen

Gleich mehrere Waldbrände halten seit Tagen die obersteirischen Feuerwehren auf Trab. Entwarnung gibt's am Stoderzinken: Das Feuer, das am Freitag erneut ausgebrochen war, konnte gelöscht werden. Dafür sind die Einsatzkräfte jetzt in Wildalpen gefragt.