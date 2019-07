Facebook

Rauchen im Wald kann jetzt richtig teuer werden © Friedl

Viele Feuerwehren sind derzeit - nicht zuletzt wegen der Waldbrände in den vergangenen Tagen - in Sorge, dass wieder etwas passieren könnte. Aus diesem Grund verweisen sie auf eine Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Liezen, die in "Zeiten besonderer Brandgefahr" gilt.