Herzlich Willkommen! Eines der größten Volksfeste

Der Altausseer Kirtag samt dem Bierzelt gehört zu den größten Veranstaltungen des Landes. Es ist ein Fest der Tracht, Volkskultur und Bodenständigkeit, das jährlich rund 20.000 Besucher anlockt. Der Veranstaltungstermin, 31. August bis 2. September, lässt zwar noch etwas auf sich warten - der Vorverkauf hat aber jetzt bereits gestartet. "Unser Angebot richtet sich vor allem an größere Gruppen, Vereine, Musikkapllen oder auch Firmen, die ab sofort Gutscheine kaufen können", erklärt Werner Fischer, Chef des Festzeltes, das von der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee veranstaltet wird.

Und er hat auch ein besonderes Preiszuckerl: "Wer jetzt kauft, kauft günstiger. Darüber hinaus ist es ein logistischer Vorteil, wenn man bereits vorab Gutscheine intern verteilen kann. Es macht alles wesentlich einfacher - für uns, aber auch für die Besucher selbst."

Die Feuerwehr hat ein eigenes Buchungstool für Gutscheine auf ihrer Homepage eingerichtet. "Man kann aber auch ganz klassisch mit uns via E-Mail in Kontakt treten", so Fischer. Die Emailadresse, unter der es sämtliche Infos gibt, lautet: kdo075@bfvli.steiermark.at

Altausseer Kiritog mit Bundespräsident: Präsidialer Besuch bei legendärem Bierzelt Selfie mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Christian Huemer Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem Eintrag im Gästebuch der "Altaussee" - übrigens das einzige Solarschiff Österreichs Christian Huemer Beste Stimmung beim Altausseer Kirtag... Christian Huemer Im Bierzelt werden auch köstliche Saiblinge aus dem Auseerland angeboten Christian Huemer König der Herzen Christian Huemer Startklar für die Ausfahrt Christian Huemer Prost auf den Altausseer Kiritog Christian Huemer Tracht ist Pflicht Christian Huemer Staatssekretärin Karoline Edtstadler und LH Hermann Schützenhöfer beim Hendlessen im Bierzelt Christian Huemer Hannes Androsch, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bierzelt-Chef Werner Fischer Christian Huemer Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer freuen sich über... Christian Huemer ...die herzlichen Willkommensgrüße in Altaussee. Die Volksschüler haben extra ihre Ferien unterbrochen, um einen Tanz für den ersten Mann im Staat einzuüben Christian Huemer Auch die weiblichen Mitglieder der Salinenmusikkapelle Altaussee wollten ein Foto mit dem Präsidentenpaar Christian Huemer 1/13

Typisch für den Altausseer Kirtag sind auch die vielen prominenten Besucher: Vergangenes Jahr weilte sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen samt Entourage zwei Tage bei dem großen Fest.