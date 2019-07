Facebook

Die Ursache für den Absturz ist noch unklar © Elmar Gubisch

Ein 69-Jähriger stürzte am Dienstagnachmittag beim Klettern in Wildalpen ab. Der Mann wollte mit seinem Sohn und den beiden Enkelkindern Kletterübungen machen. Er stieg dazu in eine Wand ein und richtete eine Toprope-Sicherung ein. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte danach aus rund zehn Metern Höhe zu Boden und verletzte sich schwer.