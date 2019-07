Bei einer Tour auf das Hochtor im Gesäuse wurde am Samstag ein Bergsteiger von einem herabfallenden Steinbrocken am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt.

Per Taubergung wurde der Schwerverletzte vom Notarzthubschrauber ausgeflogen © ARDG, Patak

Unterwegs war der Freizeitsportler am Samstag am sogenannten "Schneelochweg" Richtung Gipfel des Hochtores, als ihn ein herabfallender Stein am Kopf traf und schwer verletzte.