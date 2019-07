Seite per E-Mail senden

Drei Tage lang hat im obersteirischen Landl in rund 1450 Meter Seehöhe ein Waldbrand gelodert. Die Feuerwehrleute hatten zwar die Flammen gelöscht, aber Glutnester und Wind haben immer wieder das Feuer entfacht. Am Donnerstag wurde nach einer letzten Erkundung und Beobachtungen am Vormittag "Brand aus" gegeben, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Liezen mit.