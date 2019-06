Kleine Zeitung +

Auf dem Stoderzinken Unmittelbar neben Seilrutsche brach ein Waldbrand aus

Angestellter der Seilgleitanlage "Zipline" am Stoderzinken bei Gröbming entdeckte am Freitag Vormittag gegen 10 Uhr den Brand. Feuerwehren konnten durch ihr rasches Eingreifen einen Ausbreiten des Flächenbrandes in steiles Gelände verhindern.