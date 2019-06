Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mächtige Staubwolken über der Deponie in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet ließen Anrainer hellhörig werden © Privat

Begonnen hat alles relativ harmlos: Anrainer einer Baurestmassen-Deponie in Bad Mitterndorf ärgerten sich in den vergangenen Wochen immer wieder über starke Staubentwicklung und hielten schließlich Nachschau. „Was wir gesehen haben, hat uns wirklich massiv verärgert“, erklärt Werner Bäck. Der pensionierte Lehrer entdeckte dort, dass nicht nur – wie in der Öffentlichkeit bekannt war – Bauschutt entsorgt wird, sondern auch Asbestabfälle. „Wir dachten zuerst, das darf nicht wahr sein. Bad Mitterndorf ist ein Luftkurort, die Deponie grenzt unmittelbar an ein Naturschutzgebiet. Wir sind sofort zur Gemeinde und wollten Auskunft“, ärgert sich Bäck. Dort wusste man aber offensichtlich auch nichts von den Asbestablagerungen. „Klar ist, dass es eine Baurestmassendeponie gibt, allerdings war es auch für mich neu, dass dort auch Asbest abgelagert wird“, erklärt Bürgermeister Klaus Neuper gegenüber der Kleinen Zeitung.