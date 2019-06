Kleine Zeitung +

Vier Feuerwehren im Einsatz Feuer in Scheune vernichtete sieben Bienenvölker

Ein vermeintlicher Waldbrand entpuppte sich in der Nacht auf heute, Freitag, in St. Gallen als eine in Flammen stehende Scheune. Sieben Bienenvölker fielen dem Brand zum Opfer.