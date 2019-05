Glück im Unglück hatte eine Autolenkerin, die mit ihrem Fahrzeug am Dienstag, dem 21. Mai gegen 21 Uhr auf der Oppenbergerstraße in Rottenmann einen Unfall hatte. Das Auto hatte die hölzerne Leitschiene durchschlagen, kam jedoch knapp vor einem steilen Abhang auf der Seite zu liegen.

Als die Freiwillige Feuerwehr Rottenmann am Unfallort eintraf, lag der verunfallte Pkw auf der Seite © FF Rottenmann

Um exakt 20.59 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Rottenmann am Dienstag, dem 21, Mai per Sirene alarmiert. Es ging zu einem Verkehrsunfall auf der Oppenbergerstraße - und den Einsatzkräften bot sich an der Unfallstelle ein spektakuläres Bild.