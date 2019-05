Kleine Zeitung +

Zigaretten und Bargeld gestohlen Einbrecher hatten nicht einmal eigenes Werkzeug

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in ein Tabakfachgeschäft in Irdning ein. Gestohlen wurden Bargeld und Zigaretten, die Einbrecher verursachten beträchtlichen Sachschaden.