Hobbyhistoriker und Kurator Heribert Thaller bei der Ausstellung Herbst 2018 © Foto Thomas Kaserer

Ordner an Ordner, Buch an Buch reihen sich in Heribert Thallers Archiv aneinander, dazwischen Fotos und Urkunden, alte Münzen und Medaillen. Seit 40 Jahren sammelt der ursprünglich aus der Kleinsölk Stammende alles zur Geschichte seiner jetzigen Heimatstadt. „Als ich 1952 als Lagerhalter für die Landgenossenschaft Ennstal nach Schladming gekommen bin, hat es dazu nichts gegeben“, erzählt Thaller der Kleinen Zeitung.