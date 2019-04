In einer Staublawine im Ausseerland waren laut Bezirksjägermeister 30 Hirsche verendet. Jetzt, wo sich die Schneemassen langsam zurückziehen wurden bereits 16 Kadaver aufgefunden.

Mit den zurückweichenden Schneemassen werden in der Obersteiermark immer mehr Tierkadaver aufgefunden © Thomas Kranabitl

Das Schneechaos im Jänner mit extremen Neuschneemengen in sehr kurzer Zeit hat dem Wild in allen alpinen Regionen der Steiermark hart zugesetzt. Jetzt, wo sich die Schneemassen langsam in höhere Lagen zurückziehen, werden auch im Bezirk Liezen die wahren Ausmaße des Schadens mehr und mehr sichtbar. Konkrete Zahlen könne man noch gar nicht nennen, erklärte gestern der Gröbminger Bezirksjägermeister Johann Trinker. Vor allem beim Gamswild könne man eigentlich noch gar nichts sagen.