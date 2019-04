Eine Plätte trieb dieser Tage ein Floß samt Bagger am Grundlsee an. Das Floß wurde zu einem neuen Steg gebracht, wo man mit dem Bagger arbeiten durchführt - ein nicht ganz alltägliches Manöver.

Mit Plätte am Grundlsee

Ein Plätte trieb Steg voran © Facebook

