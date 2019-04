Einbrecher waren in der Nacht auf heute, Donnerstag, in Stainach unterwegs. Bei zwei Taten wurden sie von den Bewohnern gestört.

Einbruchsserie in Stainach

In einem Fall kamen die Täter durch die Haustür (Sujet) © APA/Pfarrhofer

In Stainach haben in der Nacht auf heute, Donnerstag, Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Gegen 21.30 Uhr brachen sie zwei Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf. Die Bewohner wurden dadurch wach und sprachen die beiden Unbekannten, die sich noch im Garten befanden, an. Die Einbrecher ergriffen daraufhin ohne Beute die Flucht.

