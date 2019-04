Andrè Zechmann aus Gröbming hat große Pläne. Er gestaltet 500 Quadratmeter im Wellness-Hotel Pierer auf der Teichalm. Nach nur zwei Wochen Arbeitszeit sollen die Wände der Tiefgarage, des Eingangsbereiches und des Wellnessareals in rustikalem Charme erstrahlen.

Nur eine grobe Skizze, aber schon eine Idee. So oder so ähnlich könnten künftig 500 Quadratmeter im Almwellness-Hotel Pierer auf der Teichalm erstrahlen © Andre Zechmann

Dass sich der Gröbminger Tattoo-Künstler Andrè Zechmann selbst als ehrgeizig und als Workaholic bezeichnet, hat durchaus einen Grund. Der Künstler aus dem Ennstal hat es offenbar so gar nicht mit dem still sitzen. Sein Tattoo des Sagenvogels Phönix auf dem Rücken einer jungen Frau wurde über Nacht zum weltweiten Internet-Hit. Bewegt die Trägerin die Schultern, schlägt der prächtige Phönix auf ihrem Rücken mit den Flügeln. 38 Millionen Menschen rund um den Globus klickten das Video an.