Das Sound Everest Festival am Hauser Kaibling wurde am Freitag zu Mittag offiziell gestartet. Drei Tage gibt es auf sechs Bühnen Musik, Headliner ist Sido, der schon am frühen Nachmittag bei der Almarena vorbeischaute.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sido ist am Kaibling gelandet © (c) Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Am Hauser Kaibling geht man neue Wege. Bis zuletzt wurde in den Semesterferien ein Konzert veranstaltet, damit auch jene Urlaber, die Mitte der Saison im Oberen Ennstal zu Gast sind, in den musikalischen Genuss kommen. Weil sich in Schladming neben dem Ski-Opening am Fuße der Planai aber heuer auch noch Andrea Berg angesagt hatte (vergangenen Samstag), veränderten die Hauser sowohl den Termin als auch die Art des Konzertes.