Begeisterung in Rottenmann © KK

Mit dem Lied „Cordula Grün“ wurde Josh. alias Johannes Sumpich berühmt. Jetzt trat der Wiener wieder im Gasthaus Hofer in Rottenmann auf und präsentierte vor vollem Haus seine neue Single „Vielleicht“. Die Besucher waren restlos begeistert. Am Ende spielte der Künstler auch noch ein Akustik-Set und überraschte damit. Er mischte sich dabei auch mitten unter die Gäste. Wie zu hören war, kündigte der Künstler noch am Samstag an, weil ihm Rottenmann schon bei "Cordula Grün" Glück brachte - er spielte auch dieses Lied im Vorjahr in Rottenmann, allerdings als noch unbekannter Musiker - seine neuen Singles auch in Zukunft im Hofer live zu präsentieren.