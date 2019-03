Facebook

Fotograf hatte es sich in Zelt gemütlich gemacht © Bergrettung Liezen

Am Samstagabend hielt die Bergrettung Liezen sonderbare Lichtzeichen auf der Mössna oberhalb von Weißenbach bei Liezen auf Trab. Bewohner hatten die Lichtzeichen bemerkt und informierten die Einsatzkräfte. Ein Vortrupp bestehend aus drei Bergrettern startete unverzüglich bergwärts, die übrige Mannschaft befand sich in Bereitschaft. Gegen 21 Uhr konnte die Situation geklärt werden. Es handelte sich um einen Fotografen, der es sich in einem Zelt am Gipfelplateau gemütlich gemacht hatte.