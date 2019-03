Rottenmanns Bürgermeister ist "unendlich traurig": Weil es in der Nacht auf den Faschingdienstag zu einem tragischen Todesfall gekommen ist, wurde der Umzug in Rottenmann abgesagt.

Trauer in Rottenmann © kk

Nachdem es in der Nacht auf Faschingdienstag zu einem tragischen Todesfall gekommen ist, wurde der Umzug in Rottenmann abgesagt. Ein beliebter Gastronom, Musiker, Gemeindemitarbeiter und Schulbusfahrer war nach Faschingsfeierlichkeiten in Rottenmann nicht mehr in die Bar zurückgekehrt.