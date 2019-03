Unter die Piraten "of the Caribbean" mischten sich beim Faschingsumzug der Hieflauer Kinderfreunde viele kunterbunte Figuren.

Fasching in Hieflau © Katzensteiner

Unter die Piraten "of the Caribbean" mischten sich beim Faschingsumzug der Hieflauer Kinderfreunde viele kunterbunte Figuren, um den Saal des Mehrzweckhauses zu erobern. Es regnete Konfetti und Papierschlangen und so manch müder Hai kam zu neuen Kräften, um im Kreise von Eichhorn, Indianer, Piraten, Asterix und Obelix, Supergirl, Pferdegespann und Cowboys den Fasching froh und munter zu feiern.

Natürlich wurde auch sonst überall im Bezirk gefeiert. In der gesamten Region gab es am Wochenende Faschingsumzüge und Co.