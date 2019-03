Am Wochenende kam es im Rahmen des Faschingstreibens in Liezen nicht nur zu einem Raubüberfall, sondern auch zu einem Vandalenakt.

Scheibe eingeschlagen © Mandl

Am Wochenende kam es im Rahmen des Faschingstreibens in Liezen nicht nur zu einem Raubüberfall, sondern auch zu einem Vandalenakt. Bei den Auslagen der Arkade wurde eine Scheibe eingeschlagen. In Sachen Vandalenakt wurde Anzeige erstattet.