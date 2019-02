Debatte über Leitspital"Es muss nicht überall ein Superspital geben"

Drexler und Schwarz gegen Hermann und Klimt-Weithaler: Am Karmeliterplatz debattierten Dienstagabend ÖVP, SPÖ mit FPÖ und KPÖ über den Gesundheitsplan. Landesrat kündigte an, Grundstücksuche sei vor der Volksbefragung zu Ende.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spitasdebatte in der VP © vp/fischer

Die geplante Errichtung eines Leitspitals im Bezirk Liezen und die damit verbundene Schließung dreier Krankenhäuser ist heißes Themen in der steirischen Landespolitik.

Dienstagabend wurde in der VP-Reihe "DiensTalk" darüber debattiert: Mit Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) standen die Klubchefs Hannes Schwarz (SPÖ), Stefan Hermann (FPÖ) und Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) am podium. Als Moderator war Michael Fleischhacker ("Ich gehe ins AKH Wien, das ist schlimm genug") im Einsatz.

Im Finale erklärte Drexler, womöglich sei vor dem 7. April (Datum der Volksbefragung) das genaue Grundstück des Leitspitals fixiert. Sechs Areale wären untersucht worden, drei davon würden sich sehr gut eignen.

"Nicht aus Jux"

"Diese Landesregierung hat ja nicht aus Jux und Tollerei diesen Gesundheitsplan 2035 beschlossen", leitete Detlev Eisel-Eiselsberg den Abend ein.

Was sind dann die Motive der KPÖ? Klimt-Weithaler: "Es gibt eigentlich in Liezen eine gute Versorgung." Jetzt erreiche die Mehrheit binnen 30 Minuten das nächste Spital. Aber bei nur einem Leitspital? Außerdem seien die angeblich zu geringen Fallzahlen von Rottenmann & Co. "ein eher betriebswirtschaftliches Kriterium".

Sie meine daher: "Stopp, wir fragen da nach." Eine Volksbefragung ist notwendig. Aber bei diesem Eingriff und bei diesen Summen müsse man einfach die Bevölkerung befragen.

Überhaupt fehlen aus KP-Sicht die Alternativen: Die Zahl der künftigen Gesundheitszentren würde schwanken. Und mehr Kassenärzte würde es auch nicht geben.

"Wohnortnahe"

Stefan Hermann (FP) betonte, man wolle eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung im Bezirk. Klar, es müsse nicht überall ein "Superspital" geben. Eine komplizierte Knie-OP würde natürlich nicht gemacht ums Eck gemacht werden müssen. Aber sehr wohl "eine Akutversorgung, dazu gewissen Spezialfächer". Und: Es stellen sich ihm bis heute Finanzierungsfragen.

Land nicht attraktiv

Hannes Schwarz (SPÖ) erklärte, man wolle die beste Gesundheitsversorgung. Es sei schwierig, die Ärzte aufs Land zu bekommen. Die Gesundheitszentren wären hingegen ein Anreiz. Zudem würde kein Standort geschlossen, sondern mit den Zentren erhalten.

Drexler betonte, mit der Spitalsversorgung ins "21. Jahrhundert" gehen zu wollen und zu müssen. Der medizinische und technische Fortschritt oder der demografische Wandel: Auf all "das muss man reagieren." Auch auf das Arbeitszeitgesetz für Ärzte.

>> Ärztemangel? Die Analyse <<

Daher ein zentraler Standort, Stainach-Pürgg sei der ideale Standort. Dorthin kämen "größere Abteilungen als jetzt - und neu die Neurologie und die Kinder/Jugendheilkunde." Und Schladming behält ja eine Unfallambulanz. Jürgen Winter, Ex-Bürgermeister, hörte interessiert zu.

"Eine Flucht"

Aber bei den jetzigen Geburtenstationen im Bezirk Liezen herrsche leider "eine Flucht" - in Kliniken anderer Bundesländer. Schon jetzt würden die Schlaganfallpatienten ins richtige und nicht ins nächste Spital gebracht, ergänzte Drexler.

Klimt-Weithaler entgegnete, der Fall der geschlossenen Geburtenstation Voitsberg zeige, dass solche Pläne in der Praxis nicht immer aufgehen. "Man dachte, die Mütter gehen nach Deutschlandsberg" Die Frauen seien aber nach Graz oder anderswohin gefahren.

Was sind Gesundheitszentren?

Was solle ein Gesundheitszentren denn können, stellte die KPÖ-Klubobfrau in den Raum. Statt eines Spitals "ein Arzt und eine Schwester, nicht mehr?" Drexler dementierte, man liege mit diesen Modellen bundesweit an der Spitze. Die fünf Gesundheitszentren wären eben unterschiedlich aufgestellt.

"Muss denn eine Grundversorgung immer ein Spital sein?", ging die Frage an die FPÖ. Hermann verneinte, aber warf der Regierung auch vor, die Standorte in der Peripherie würden erst unpopulär gemacht und geschwächt, um sie dann zu schließen. Logisch, dass die Gemeinden dann froh über ein Gesundheitszentrum seien.

Der Österreicher ist dem Neuem nicht immer aufgeschlossen. Hannes Schwarz, SPÖ

An Region denken

"Es gibt immer eine Alternative", betonte Klimt-Weithaler. Ein Spital bestehe doch nicht nur aus Ärzten. Man auch müsse auf die Mitarbeiter der Küche, der Technik und lokale Firmen usw. achten.

Den "regional-wirtschaftlichen Aspekt verstehe ich", sagte Drexler. Hermann las ihm dazu eine entsprechende Aussendung aus 2009 vor. "Aber die medizinische Qualität geht für uns vor", legte Drexler nach.

Schwarz (SP) ergänzte: "Der Österreicher ist dem Neuem nicht immer aufgeschlossen". Daher würde man die Bevölkerung weiterhin intensiv informieren. Die Koalition beweise aber, dass "das Neue nichts Schlechtes ist", wie das Beispiel Mürzzuschlag (neues Reha- bzw. Therapiezentrum) zeige. Auch die Patientenombudsfrau Renate Skledar sei für die Reform in Liezen.

>> Fachärzte über die Reform <<

Publikum am Wort

"Was kommt nach Aussee?", fragte eine Grazerin nach. Der Landesrat listete auf: Ein Gesundheitszentrum mit mehreren Allgemeinmedizinern und Gesundheitspersonal. "Wir werden aber auch Fachärzte sicherstellen", ergänzte Drexler.

Überhaupt wolle man ja alle Häuser nachnutzen. In Bad Aussee hätte man ausreichend Interessenten, nicht nur von der Nachbarklinik.

In Schladming wird die Diakonie die Ambulanz weiter betreiben, dazu solle ein Facharztzentrum dort sein. Der Standort Rottenmann sei der Schwierigste, gab Drexler zu.

Charly Kornhäusl (Ärztekammer) meinte, es wäre keinem gedient, wenn in den kleinen Häusern weiterhin "die Diensträder zusammenbrechen". Die Ausbildung sei nicht mehr überall zu machen. Und als Notarzt könne man schon jetzt nicht jeden Patienten in jedes Spital bringen.

Drexler schilderte: Der Primar aus Bad Aussee hielte den Betrieb dort nur aufrecht, da er 18 Dienste selbst mache. Einen Allgemeinchirurgen, wie man ihn dort bräuchte, den gibt es nicht mehr.

Prim. Gerhard Melzer betonte wiederum, der Strukturwandel sei alternativlos. KPÖ und FPÖ würden Modelle der 1980er verfolgen.

Eine Notfall- ist keine Akutversorgung, betonte ein Primar vom LKH Hochsteiermark (Bruck/Leoben). Die Ausbildung sei auf hohem Niveau, aber sie wäre gefährdet. Er wisse derzeit nicht, wie drei Pensionierungen nachbesetzt werden sollen.

Befragung am 7. Apirl

FPÖ und KPÖ schmiedeten in der Spitals-Frage eine Allianz und haben eine Volksbefragung über die Spitalspläne am 7. April initiiert. Die Landesregierung sieht jedoch keine Alternative zu den Reformplänen in der Gesundheitsversorgung.

Am 13. März findet übrigens auch eine Kleine-Zeitung-Arena zu dem Thema in der Region statt. Dabei trifft Landesrat Drexler auf regionale Kritiker und Befürworter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.