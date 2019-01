Kleine Zeitung +

Mit Video und Bildergalerie Spitalsschließung: Aufmarsch der "Rotwesten" im Ennstal

Die Bürgerinitiative BISS, die sich für den Erhalt der drei Bezirksspitäler stark macht, hat ihre Ankündigung wahr gemacht. Am Dienstag wurde am Nachmittag in Trautenfels demonstriert.