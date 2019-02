Neue Studie untersucht Vitalität heimischer Fischpopulationen: Nächtliche Echolotmessungen an elf Seen in Österreich, auch am Grundlsee.

Untersuchung auch am Grundlsee © (c) �Bf-Archiv/Wolfgang Simlinger

Eine ungewöhnliche Bootsfahrt zu nächtlicher Stunde unternehmen die Österreichischen Bundesforste derzeit an den heimischen Seen. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft des Bundesamtes für Wasserwirtschaft werden die Fischbestände von Reinanken und Seesaiblingen an insgesamt elf Gewässern in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark wissenschaftlich untersucht.