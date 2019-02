Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hopsi gewann Wahl © CheckYeti / Skischule Hopl

Tausende Skibegeisterte haben in den vergangenen Tagen ihre Stimme abgegeben und das beliebteste Skischul-Maskottchen 2019 gekürt. Rechtzeitig zu Beginn der Semesterferien steht der glückliche Sieger fest: der freundliche Hase Hopsi, der Kindern in der Skischule Hopl in Schladming während ihres Skikurses zur Seite steht. Die weiteren Stockerlplätze gehen an den Hamster Mali Junior der Skischule Mali aus Ötz in Tirol und den Schneehasen Hubsi, der das Team der Skischule Reith in Kitzbühel bei den Kinder-Skikursen unterstützt.