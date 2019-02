Facebook

Den Sommersbergsee hat Hohenberg für 1,4 Millionen gekauft. Der Gutachter der Korruptionsstaatsanwaltschaft sagt, er wäre 9,5 Millionen wert. Bis hier Klarheit herrscht, fordern die Grünen, dass Hohenberg keine Geschäfte mehr mit der Stadtgemeinde Bad Aussee macht © Gery Wolf

Der Klubobmann der Grünen im Landtag, Lambert Schönleitner, ist am Donnerstag extra nach Bad Aussee gefahren. „Wir haben hier eine der stärksten Gemeinderats-Fraktionen in der Steiermark und es gilt, Fehlentwicklungen aufzuzeigen“, so der Oppositionspolitiker. Zusammen mit Aussees Gemeinderätin Elisabeth Welzig fordert er: „Aufgrund der Vorgänge beim Sommersbergsee wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Reinhard Hohenberg ermittelt. Ein solches Verfahren wird nicht wegen nichts eingeleitet. Wir fordern, dass die Gemeinde alle Geschäftsverbindungen zu ihm ruhend stellt, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.“

