Nicht einstimmig aber mit Mehrheit wurde gestern ein wesentlicher Beschluss gefasst © MARTIN MANDL

"Na bum, umgefallen!“: Das waren die Worte des Liezener Gemeinderates Werner Rinner (Bürgerliste LIEB) kurz bevor der Beschluss zur Abänderung des Grundsatzbeschlusses zur Lösung des Verkehrsproblems auf der Ennstal-Bundesstraße in der Stadt Liezen am Donnerstagabend fiel. Rinner und sein Parteikollegen August Singer stimmten nicht mit, die Hauptstadt des Bezirkes Liezen schwenkt in Sachen Umfahrung, darum ging es in dem Beschluss, dennoch um.

