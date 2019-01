Feierliche Eröffnung Schladming hat jetzt neuen Supermarkt

Am Donnerstag wurde die neu gebaute Lidl-Filiale in Schladming feierlich eröffnet. Gemeinderat Friedrich Warter und Daniel Höflehner (Kommandantstellvertreter Feuerwehr Schladming) sowie viele weitere Ehrengäste nahmen an der Eröffnung teil. Damit hat Lidl Österreich bereits 244 Filialen in Österreich.