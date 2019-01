Gemeindefusionen im Bezirk Liezen Freiwillig versus heftiger Widerstand

Facebook

REGIERUNGSKLAUSUR IN SCHLADMING: DEMONSTRATION VON B�RGERMEISTERN GEGEN GEMEINDE-ZUSAMMENLEGUNGEN © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Am 1. Jänner 2015 war es soweit: Aus den 51 Gemeinden, die den Bezirk Liezen bildeten, wurden 29. 23 von ihnen hatten zuvor weniger als 1000 Einwohner, sieben gar weniger als 500. Mit der Strukturreform gab es nur mehr zwei Gemeinden, die unter 1000 Einwohner aufwiesen.

Im Vorfeld der Fusion hatten sich etliche Kommunen freiwillig zusammengeschlossen, in einigen regte sich aber auch heftiger Widerstand – so etwa in Rohrmoos und Pichl, die nicht mit Schladming fusioniert werden wollten oder auch in Bad Mitterndorf, wo der Zusammenschluss mit Tauplitz und Pichl-Kainisch ebenfalls strittig war. Unter anderem in diesen beiden Fällen musste der Verfassungsgerichtshof entscheiden.