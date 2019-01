50.000 Fans feiern am Dienstag in Schladming die größte Slalom-Party des Jahres. Im Hintergrund sorgt eine ganze Armada an Profis für die Sicherheit der Besucher.

Nachtslalom in Schladming © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Dass der Schladminger Nachtslalom annähernd so viele Superlative wie Torstangen zu bieten hat, wissen Fans seit mehr als zwei Jahrzehnten. An die 50.000 Zuschauer pilgern Jahr für Jahr am letzten Dienstag im Jänner ins Ennstal, um den Hexenkessel am Fuße der Planai zu befeuern.

Diese einzigartige Begeisterung hat den Kultstatus des Nachtslalo2627ms begründet, macht allerdings auch ziemlich viel Arbeit. Natürlich hat in Schladming, wie bei allen Großveranstaltungen, die Sicherheit oberste Priorität. Ein riesiges Team der Einsatzkräfte arbeitet dafür im Hintergrund.