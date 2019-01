Facebook

Rotes Kreuz im Einsatz © Rotes Kreuz

Naturereignisse wie der derzeitige Schneefall stellen nach Angabe des Roten Kreuzes Einsatzorganisationen vor große Herausforderungen, speziell wenn es einen ganzen Bezirk betrifft und sich mehrere Ereignisse in kurzen Abständen ereignen können. "Um diese Situationen und Ressourcen koordinierend führen und unterstützen zu können, sind die Einsatzstäbe neben den örtlichen Dienststellen und der Rettungsleitstelle eine wichtige Basis zu den kommunalen Stellen, wie Gemeinde, Behörden und den übrigen Einsatzorganisationen", erklärt Bezirksrettungskommandant Gernot Leitner.

Damit der reguläre bodengebundene Rettungs- und Notarztdienst gewährleistet ist, unterstützen externe Rettungseinheiten aus der südlichen Steiermark die zehn Dienststellen des Roten Kreuzes im Bezirk Liezen. "Wenn notwendig können in kurzer Zeit weitere Einheiten aus der restlichen Steiermark sowie Ressourcen aus dem zentralem RK -Einsatzzentrum in Laubegg angefordert werden", so Leitner.