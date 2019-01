Ennstaler verlieren nicht den Humor"Rest der Welt ist von Hinterwildalpen abgeschnitten"

Lawinenwarnung da, Straßensperren dort und evakuierte Häuser hier: Eine Negativmeldung jagte am vergangenen Wochenende in der Steiermark die andere. Dennoch haben Bewohner gezeigt, dass sie den Humor nicht verloren haben.

Wildalpen im tiefsten Winter © KK

In Radmer war beispielsweise ein Gemeindemitarbeiter mit dem Schneepflug unterwegs. Während der Fahrt wurde "Do kummt die Sunn" von STS gespielt (zum Artikel). In der Dachsteinregion hüpften zwei Burschen in Badehose in den Schnee um dort zu "schwimmen" (zum Artikel). Auch im Triebental nutzten Männer den tiefen Schnee für Sprünge vom Dach der Garage (zum Artikel).