In allen Teilen des Bezirkes Liezen sind in diesen Tagen hunderte Sternsinger unterwegs – und das bei teils extremen Bedingungen.

Wegen Schnee und Sturm kommen die Sternsinger aus Kumitz (Bad Mitterndorf) heuer wohl nicht überall hin © A. Strimitzer

Sie gehören in diesen Tagen ganz einfach zum Straßenbild, bringen Weihnachtssegen und Friedensbotschaften in die Häuser und zu den Menschen und unterstützen damit auch noch ganz wesentlich die ärmsten Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika: Mehr als 13.000 junge Sternsingerinnen und Sternsinger sind derzeit in der ganzen Steiermark unterwegs, Hunderte sind es alleine bei uns im Bezirk Liezen – und gerade die haben es angesichts des heftigen Wintereinbruchs heuer besonders schwer.