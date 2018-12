Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auffahrunfälle in Liezen © FF Liezen

Nach dem Mülltonnenbrand am Vormittag (in der Admonterstraße brannte eine Tonne) wurde die Stadtfeuerwehr Liezen am Donnerstag, gegen Mittag und am frühen Abend, jeweils zu Verkehrsunfällen alarmiert.

In beiden Fällen handelte es sich um Auffahrunfälle, die glücklicherweise mit Blechschaden endeten und - entgegen der Alarmierungsmeldungen - keine Schwerverletzten zur Folge hatten. Es war übrigens der achte beziehungsweise neunte Einsatz der Stadtfeuerwehr innerhalb von sechs Tagen.