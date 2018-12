Kleine Zeitung +

In U-Haft genommen Jugendliche Dealer am Bahnhof geschnappt

Zwei 18-jährige Afghanen, die im Bereich des Bahnhofes mit Drogen gedealt hatten, hat die Polizei am Dienstagabend in Liezen geschnappt. Das Duo wurde in Untersuchungshaft genommen.