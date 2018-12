Facebook

Dem Skivergnügen darf auf vielen Bergen bereits nachgegangen werden © C. Höflehner

Am 23. November ist auf mehreren Skibergen der Startschuss in den heurigen Winter gefallen. Am Wochenende gehen nun zahlreiche weitere Lifte in Betrieb - so etwa am Hauser Kaibling, wo ab morgen, Freitag, alle Anlagen geöffnet sind. Hier, auf der Planai und der Reiteralm können Skifahrer und Snowboarder ihre Schwünge sogar schon bis ins Tal ziehen. Die Hochwurzen und der Rittisberg in Ramsau am Dachstein starten morgen in den Skiwinter.