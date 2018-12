Schladming wurde zur Besten Sportstadt Europas gekürt, in Brüssel wurde die Auszeichnung kürzlich übergeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegfried Keinprecht, Lukas Seyfried und Hansjörg Stocker (von links) © KK

Vor einem Jahr wurde Schladming in den Kreis der europäischen Sportstädte aufgenommen, seit Kurzem darf man sich jetzt über die Auszeichnung „Beste Sportstadt Europas 2018“ freuen. Und ist damit auch gleich Premierensieger, wurde doch der Titel in der Kategorie „bis 25.000 Einwohner“ in der 18-jährigen Geschichte der europäischen Sportstädte zum ersten Mal verliehen.